Digital 113, cluster du numérique occitan organise le 18 avril à Montpellier avec l’agence de conseil Salveo Adit, une conférence sur l’internationalisation. Comment préparer et mettre en place une stratégie de croissance à l’international en 2023 ? Voilà le point de départ des échanges. De 9 heures à 11h30,Tristan Cotté, directeur général de Salveo ADIT et intervenant à l’école de commerce HEC Paris sera en conférence. Il témoignera de ses vingt ans de direction export dans divers groupes industriels et de sa connaissance de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Mardi 18 avril 2023 de 9 à 14 heures à Digital 113 – Montpellier (Nouveau batîment) – Halle de l’Innovation,10 Place Françoise Héritier à Montpellier.