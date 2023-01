Elémen’terre, association qui a pour objectif de favoriser les pratiques éco-responsables sur les événements en Occitanie, organise le 20 janvier à Toulouse en partenariat avec La Mêlée, un atelier participatif sur la question suivante : Le Numérique, problème ou solution ?

De son coût énergétique et environnemental à sa place dans nos sociétés, l’événement inspectera le numérique sous toutes ses coutures. C’est Jean-Lou Fourquet, formateur et conférencier spécialisé dans les enjeux énergétiques et climatiques, qui animera cet atelier. Il est notamment blogueur et chroniqueur pour le média en ligne Arrêt sur Images.

Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Atelier participatif, le vendredi 20 janvier 2023 de 9h30 à 17h30, à Toulouse.