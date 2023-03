L’agence de développement économique Ad’occ organise un événement sur l’électronique de puissance. Cette technologique, qui permet de mieux stocker et de moins consommer d’énergie, est utilisée dans de nombreuses filières (automobile, aéronautique, spatial, ferroviaire), ou des systèmes de gestion d’énergie bas carbone tels que l’éolien, le photovoltaïque ou l’hydrogène.

Cette journée spéciale aura lieu le 4 avril dans les locaux du Laas-CNRS, le laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes de Toulouse. Au programme : présentation des feuilles de route européennes et nationales en électronique de puissance, retours d’expérience sur des projets collaboratifs et visite des salles et plateformes utilisées pour le développement des composants de puissance de demain. Inscriptions ouvertes.

Le mardi 4 avril 2023, de 9 à 17 heures, au Laas CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, à Toulouse.