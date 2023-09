L’association France Parkinson organise à Montpellier une journée autour de la recherche sur cette maladie, ce samedi 30 septembre. Expositions, ateliers et conférences sont au programme pour mieux connaître et comprendre Parkinson, ainsi que le développement de nouveaux traitements.

Parmi les invités présents, notons les chercheurs Rosanna Donno de l’Inserm, Stéphane Hunot et Julien Villeneuve du CNRS ou encore Bertrand Mollereau de l’École Normale Supérieure de Lyon. Plus d’infos et inscriptions en ligne.

Journée « Parkinson dans les labos », le samedi 30 septembre 2023, de 13h30 à 17h30, à la salle des rencontres de l’Hôtel de Ville de Montpellier, 1 place Georges Frêche à Montpellier.