Une semaine après son ouverture, premier bilan du Festival des lanternes de Blagnac

Le Festival des Lanternes de Blagnac a ouvert ses portes le 1er décembre dernier. Les organisateurs annoncent d’ores et déjà 120.000 places réservées et vendues en ligne pour l’ensemble des dates proposées.

Pour rappel, le festival, lancé il y a une semaine, a des grandes attentes. Il espère « entre 500.000 et 600.000 visiteurs » sur les deux mois, en accueillant entre « 15.000 et 18.000 personnes par soir ». Pour la Ville de Blagnac, qui consacre « 2,5 millions d’euros de budget au festival, le seuil de rentabilité se situe autour des 450.000 billets vendus », alors que les retombées économiques espérées se situent entre « 11 et 15 millions d’euros ». Depuis mercredi, les premiers visiteurs ont pu découvrir les 8 hectares et 2500 lanternes de cette première édition à Blagnac.

Le Festival est ouvert tous les jours, de 18 à 23 heures, jusqu’au 1er février inclus. Conformément aux mesures en cours, le pass sanitaire est indispensable à partir de 12 ans et le port du masque obligatoire dès 11 ans.