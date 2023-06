Dans le cadre du lancement de l’incubateur de l’économie circulaire et de l’artisanat, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne et Toulouse Métropole organisent, le 28 juin, une conférence-café sur le thème « Réparation et réemploi : Comment tout réparer (ou presque) près de chez soi ? ».

Vincent Terrail-Novès, premier vice-président de Toulouse Métropole délégué à l’Économie circulaire et aux déchets, Fabrice Boury-Esnault, chargé de mission développement durable à la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne, Joël Couret, délégué à la promotion de la réparation au sein de la Fédération nationale des professionnels indépendants de l’électricité et de l’électronique (Fedelec), Arnaud Humbert-Droze, président de Valdelia, éco-organisme qui propose une solution complète de collecte, de recyclage et la réutilisation de tous les mobiliers professionnels usagés, et Alexandre Isaac, fondateur de The Repair Academy, centre de formation à la réparation d’appareils et de composants électroniques, participeront aux échanges.

Plus d’infos et inscriptions sur le site de la manifestation.

Conférence sur le réemploi. Le mercredi 28 juin 2023 de 8h30 à 10 heures à la Chambre de métiers de l’artisanat de Haute-Garonne, 18 bis boulevard Lascrosses à Toulouse.