Kaliop, expert en solutions numériques situé à Montpellier, organise le 3 février une table ronde sur la question suivante : de l’utopie californienne du digital à son désenchantement, un autre numérique est-il possible ?

Ingérence étrangère dans les élections à travers les réseaux sociaux, utilisation non éthique des données personnelles par des entreprises, accroissement des cyberattaques, augmentation du poids du numérique dans nos émissions carbones… Les exemples des abus engendrés par le numérique sont très nombreux. Pourtant, le numérique était à l’origine porteur d’utopies (partage quasi sans limite des connaissances, facilitation de communication à travers le monde, ouverture de nouveaux marchés). Peut-on retrouver des bases saines, en conservant certains principes tout en réformant ce qui doit l’être ?

Participeront Laurence Allard, maîtresse de conférences à l’Université de Lille et à Paris Sorbonne Nouvelle, qui étudie les usages sociaux, citoyens et créatifs du numérique, l’écrivain Aurélien Bellanger, qui utilise la forme littéraire pour interroger notamment l’impact du numérique dans la société, et Antoine Mestrallet, l’instigateur d’Hérétique, une structure « qui veut penser, créez et transmet des numériques alternatifs à la doxa de la Silicon Valley ». Inscriptions en ligne.

Un numérique autrement ? Le vendredi 3 février 2023 à 18h30 au Théâtre des 13 Vents, à Montpellier.