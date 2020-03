Véhicule autonome : « Un nouveau méga-cluster en Occitanie va se substituer à ceux existants »

Thierry Cammal, le comité propose la création d’un méga cluster véhicule autonome et connecté. Pourquoi, alors qu’Automotech, Mipirail, Robotics Place ou Primus existent déjà ?

Ce nouveau cluster, prévu pour juin 2020, se substituera à l’ensemble de ces fédérations, à l’exception peut-être de Primus qui est plus centré autour de la Défense. Il soutiendra tous les acteurs de la filière automobile, rail, robotique ou nautisme et couvrira les thématiques du véhicule propre, autonome et connecté ainsi que les nouveaux services de mobilité. Il permettra aussi une meilleure visibilité au niveau européen, en particulier dans les réponses aux appels à projets. L’idée est de prendre le meilleur des pratiques de chaque cluster et de les transversaliser. Ainsi, les activités business development de Mipirail à destination des start-up, la fédération de gros industriels d’Automotech ou les thématiques autour des nouveaux objets de mobilité de Robotics Place sont intéressantes à réunir. Il est important de fédérer cette filière mobilité intelligente et durable pour être plus fort ensemble.

Quels sont les grands projets structurants sur lesquels l’Occitanie pourrait se positionner ?

Le futur Operating System (OS) de la voiture connectée est un sujet qui occupe toute la filière en Europe. Il s’agit d’un système commun à tous les constructeurs automobiles européens qui serait ensuite personnalisé avec des applicatifs différents suivant la marque. Si l’Europe ne veut pas se retrouver dans la même situation de dépendance que celle des moteurs de recherche sur le Web où Google a pris l’hégémonie, elle doit développer cet OS commun. Ce sera la meilleure réponse à Tesla. Et l’Occitanie peut faire partie des instigateurs de ce projet. Renault, Continental, Thales ou Actia présents sur le territoire peuvent s’allier pour y travailler.

Ensuite, le projet Trapeze, proposé par Vinci et Renault, qui vise à expérimenter sur route ouverte des services de co-voiturage couplés à de la conduite automatisée et des smart grids, est prometteur pour l’Occitanie. La base de Toulouse Francazal, moyennant une aide financière de la Région et de l’État, peut servir de site d’expérimentation dès la mi-2020.

Justement, quelle implication attendez-vous de la Région pour développer cette filière en Occitanie ?

L’Occitanie ne sera une place forte de cette mobilité intelligente qu’à la condition d’une politique volontariste de la Région et de l’État car il faut savoir que d’autres territoires, tels Rhône-Alpes, l’Île-de-France et dans une moindre mesure PACA, sont aussi sur les rangs. Par exemple, le projet Trapeze met en compétition les régions. Il est clair que la première région qui aura la capacité de financement sera choisie. De même, pour la mise en place de sites d’expérimentation sur route ouverte, comme l’A68, ou de type semi-fermé comme le campus de Rangueil, ou encore pour l’évolution de la formation, le sponsoring de la Région est nécessaire.

Propos recueillis par Isabelle Meijers

Sur la photo : Thierry Cammal, directeur général de Renault Software Labs et rapporteur du comité de filière véhicule autonome et connecté en Occitanie . Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.