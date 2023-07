Veolia Sud-Ouest met en avant les mesures prises pour économiser l’eau

Veolia Eau Sud-Ouest met en avant les mesures prises ces deux dernières années pour faire des économies d’eau. Au moment où l’été 2023 s’annonce tout aussi chaud que la saison estivale 2022 et que plusieurs études prouvent une accélération du réchauffement climatique, la préservation de la ressource en eau est un enjeu de plus en plus fondamental.

Dans la métropole toulousaine, par exemple, 5000 capteurs ont été installés sur les 3300 kilomètres de réseaux d’eau potable pour repérer toutes fuites. Ce dispositif mis en place peu à peu depuis 2020 aurait permis d’économiser 1,5 million de mètres cubes d’eau. Par ailleurs, Veolia aurait mis en place dans ses stations d’épuration des nouvelles unités de traitement qui minimiserait l’utilisation de l’eau potable et recyclerait davantage les eaux usées. Une unité permettrait d’économiser jusqu’à 40 millions de litres d’eau par an. Dans la périmètre de Veolia Eau Sud-Ouest, une cinquantaine de ces unités sont mises en place progressivement durant cet été 2023.

Dans la Région Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), Veolia Eau rassemble 1215 collaborateurs et revendique un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros. Elle distribuerait l’eau potable à 1,9 million d’habitats et collecterait les eaux usées de 1 million d’habitants.