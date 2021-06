Le 29 juin, de 14 heures à 15h30, Digital 113 organise un webinaire d’acculturation sur la filière biocontrôle. Le biocontrôle correspond à l’ensemble des méthodes de protection des végétaux par des moyens naturels. Ce webinaire se fait en préparation d’un événement national prévu le 12 octobre prochain.

Plusieurs intervenants se succéderont pour aborder divers aspects du biocontrôle. Thibault Malausa, directeur de recherche à l’Inrae, reviendra dans un premier temps sur la définition plus détaillée du biocontrôle. Denis Longevialle, secrétaire général de l’IBMA (International biocontrol manufacturers association), se chargera d’expliquer le cadre réglementaire, le marché et les acteurs. Dans la foulée, Cécilia Multeau, chargée du partenariat et de l’innovation à l’Inrae, sera associée à Thibault Malausa pour parler des politiques publiques et des dynamiques recherches, développement et innovation. Enfin, Olivier Naud et Laurent Deliere, de l’Inrae, se chargeront de parler des besoins et exemples d’usages déjà couverts par le secteur.

Inscription en ligne pour ce webinaire consacré au biocontrôle, le 29 juin, de 14 heures à 15h30.

C.B