La CPME 31 organise, le 30 mars, une convention digitale d’une journée « Eco must go on » consacrée aux conséquences de la crise économique.

Les mesures économiques mises en place actuellement sont-elles suffisantes ? Faut-il soutenir les entreprises, quoi qu’il en coûte ? Comment transformer l’entreprise pour qu’elle soit plus diverse ? Voilà certaines des questions qui seront abordés lors de cette journée d’échanges.

Le programme détaillé est accessible sur le site de la CPME de Haute-Garonne. Les conférences pourront etre suivies en direct sur YouTube, Facebook Live et Périscope.

Webinaire organisé par la CPME 31, le 30 mars.