France Active MPA Occitanie organise un webinaire avec l’association Synethic au sujet des relations entre le BTP et l’économie circulaire, cette vision de l’économie qui se veut respectueuse des ressources et de l’environnement.

La visioconférence débutera jeudi 2 décembre à 14h30. Elle vise à présenter le projet Life Waste2build, pour insuffler des dynamiques d’interaction entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et les acteurs extérieurs. Le projet accompagnera 58 chantiers en cinq ans, sur le territoire de Toulouse Métropole, pour une nouvelle utilisation des matériaux.

Le dispositif Waste2build vise à optimiser les ressources et déchets du BTP. Il généralise les pratiques circulaires des acheteurs publics, limite l’empreinte environnementale des chantiers et développe l’économie locale, en respectant la conformité juridique. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par Toulouse Impact. Inscriptions en ligne à la visioconférence.

Webinaire BTP et économie circulaire, jeudi 2 décembre 2021 à 14h30.