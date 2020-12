L’Area Occitanie, le réseau régional de l’agroalimentaire, organise le mardi 15 décembre, de 14 heures à 15 heures, une visioconférence sur la thématique suivante à destination de entreprises du secteur : « En temps de crise, comment communiquer sur votre marque employeur et ses débouchés pour séduire de nouveaux candidats ? »

Véronique Miramond et Valentin Reigneau, deux experts de la communication, de la relation presse et social média, animeront cette conférence.

Même si l’agroalimentaire semble moins touché que d’autres secteurs d’activités économiques par ce second confinement, la situation reste tendue. Durant cette année, traversée par une crise sanitaire, de nombreuses entreprises de l’agroalimentaire en Occitanie ont su rebondir et saisir les opportunités de répondre aux besoins des consommateurs et donc de repenser leur modèle. Il sera également question de ce contexte durant ce temps d’échange.

Webinaire sur la communication en temps de crise pour les acteurs de l’agroalimentaire. Le mardi 15 décembre, de 14 heures à 15 heures. Inscription gratuite par mail avant le 14 décembre auprès de l’Area : justine.brun@areaoccitanie.com