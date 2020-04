Labels, signes officiels de qualité, marques et autres signatures territoriales... Quelle confiance les Français accordent-ils à ces démarches ? Qu’en est-il plus particulièrement des jeunes ? Local, goût, respect de l’environnement, santé, contrôle, transparence... Quels sont les critères les plus attendus des consommateurs ?

Agri Sud Ouest Innovation propose d’échanger sur ces thèmes le 7 avril de 11h à 12h en compagnie de Stéphane Petitjean (GreenFlex) qui présentera les derniers résultats du baromètre annuel sur la consommation responsable réalisé en partenariat avec l’Ademe, et de Cendrine Augueres, enseignante-chercheuse en marketing à l’École d’ingénieurs de Purpan. Elle complétera la description des tendances lourdes se dégageant de ce baromètre par le décryptage de signaux faibles mis en lumière par une étude sur les jeunes et les labels alimentaires.

Webinaire, le 7 avril de 11h à 12h. Inscriptions sur le site des organisateurs.