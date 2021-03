La Cité de l’économie et des métiers de demain, en collaboration avec Le Cassoulet numérique et Webin-Angels of Occitanie, l’association régionale des business-angels de webinaires, organise de 6h30 à 23h45, #IamWebinaire, un webinaire sur l’ère des webinaires qui webinarisent la société. Le webinaire, invention du siècle ou véritable poison moderne qui va tous nous rendre fou ?

Pour en parler, Marina Aiglefin, hapiness-manager et autrice de l’e-book Résilience et Rebond de l’économie grâce au webinaire, Loïc Alose, entrepreneur qui a vécu dix ans dans la Silicon Valley et qui a fondé WebinFish, société de consulting auprès des scale-up du territoire du Sicoval, et enfin Amaia Bouvière, pionnière de l’ESS et de la RSE en milieu semi-urbain et autrice d’une tribune Un webinaire, ça va, plusieurs, bonjour les dégâts !

Un questionnaire en ligne vous sera envoyé à l’issue du webinaire pour évaluer l’état de votre addiction aux webinaires.

Webinaire gratuit, Inscription en ligne.