La CCI de Toulouse organise, le 24 mai prochain, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne, les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et Pôle emploi, un webinaire consacré au plan de réduction des tensions de recrutement lancé par le gouvernement dans le cadre de la politique de relance post crise Covid.

L’objectif est de répondre aux besoins des entreprises et de renforcer la montée en compétences et les reconversions des salariés. La lutte contre le chômage de longue durée est aussi une priorité du plan.

Webinaire de la CCI sur la formation professionnelle, le mardi 24 mai 2022, de 11h00 à midi.