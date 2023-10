Yann Ferguson, Icam : « Plus l’intelligence artificielle est performante, moins elle est fiable »

Yann Ferguson, dans son dernier rapport, la Cour des comptes souligne le retard relatif de la France en matière d’IA. Comment expliquez-vous cette lenteur ?

C’est dans la culture des pays qu’il faut aller chercher une explication. Les États-Unis sont coutumiers de la prise de risque, avec un esprit pionnier, quand les Européens choisissent la prudence par la mise en place d’un cadre légal. C’est ainsi que les Américains ont opté pour des utilisations de l’IA sans régulation a priori, alors que l’Europe veut certifier les algorithmes avant de leur confier des tâches potentiellement risquées. Dans le domaine de la voiture autonome, les exemples sont faciles : les tests effectués sur Google Car sont réalisés dans des cadres bien plus risqués que ceux effectués sur la navette autonome d’Easy Mile. Les explications peuvent aussi être sociologiques. Globalement, en Europe, nous avons davantage de réticences, alors qu’au Japon, un opérateur est fier de diriger plusieurs machines quand en France la vision reste « un opérateur = une machine ».

C’est pourtant cette problématique de développement que les 3IA devait résoudre ?

Nous avons fait le choix d’une recherche performante au niveau académique et industrielle, en particulier en Occitanie, avec des applications qui ne sont pas orientées vers le grand public. L’effort pour établir un « état de l’art » académique a permis de créer des écosystèmes d’excellence dont les synergies doivent être encore renforcées, comme l’indique le rapport de la Cour des comptes. En sociologie, on considère trois vitesses de l’innovation : d’abord la vitesse des promesses, basée sur la production de la science. Celle-ci va vite aujourd’hui. Ensuite, la vitesse des premiers usages, dans des environnements qui ont déjà leurs propres contraintes, avec des travailleurs qui ont des réticences à faire maturer l’IA, par crainte, notamment, des pertes d’emploi. Enfin, la vitesse d’appropriation, qui s’appuie sur une nouvelle culture. C’est bien sûr la plus lente des trois. À Toulouse, on pourrait dire qu’Aniti nous a propulsé au deuxième temps. Techniquement, les productions académiques sont au rendez-vous mais socialement, nous n’avons pas encore franchi le « gap ».

Est-ce à dire que l’on privilégie une IA de confiance à un IA générative ?

Nous avons beaucoup avancé sur la question de l’IA de confiance, et l’on commence à déployer des cas d’usages industriels ; on parle d’ailleurs « d’apprentis de confiance ». L’IA générative n’est pas satisfaisante du point de vue industriel car elle ne fait pas la preuve de sa capacité de détection de « non qualité ». ChatGPT illustre parfaitement la limite de l’IA moderne : plus elle est performante, moins elle est fiable. Les chercheurs d’Aniti se penchent d’ailleurs sur cette question. Il faut enfin considérer l’acceptabilité de la « valeur de front », qui consiste à accepter des pratiques modifiées alors même que le métier se définit par les difficultés à le réaliser. Par exemple, on se refuse à envisager une IA qui corrigerait les copies des enseignants, alors même que la pile de copies est ce qu’ils redoutent le plus. Ces éléments peuvent expliquer le retard pris dans le déploiement des intelligences artificielles en France.

Propos recueillis par Valérie Ravinet

Sur la photo : Yann Ferguson, sociologue à l’Icam de Toulouse. Il est notamment le responsable scientifique du LaborIA, le programme du ministère du Travail, du plein emploi et de l’insertion et de l’Inria sur l’IA au travail. Crédits : Héléne Ressayres - ToulÉco.