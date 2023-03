Le Club de la presse Occitanie et l’ONG Reporters d’Espoirs organisent, le 11 avril prochain, une conférence-débat sur la manière de traiter l’économie sociale et solidaire (ESS). Quels atouts l’ESS a-t-elle réellement à faire valoir auprès des médias ? Voilà la question au cœur des échanges.

Raphaëlle Duchemin, journaliste qui traite tout particulièrement de l’ESS, notamment pour BFM Business, Timothée Duverger, docteur en histoire et directeur du master ESS et innovation sociale à Sciences Po Bordeaux, Pascale Lagorce, rédactrice en chef à France 3 Occitanie, et Christophe Agnus, président de Reporters d’Espoirs, qui fut grand-reporter et dirigeant de médias, participeront à ce débat.

Plus d’infos et inscriptions en ligne.

L’ESS et les médias. Mardi 11 avril 2023, à 18h30 aux Halles de la Transition, 7, Rue du Canon d’Arcole, à Toulouse.