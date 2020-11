La Mairie de Toulouse et La Poste s’associent pour la livraison de repas aux seniors

Compte tenu des circonstances liées à la crise sanitaire, les quinze restaurants seniors solidaires de la Mairie de Toulouse ont fermé leurs portes. Depuis le 4 novembre, le portage à domicile a repris avec 225 repas livrés aux seniors par jour. Leur confection, leur conditionnement et leur livraison sont assurés par des agents municipaux de la Cuisine centrale et du Domaine des Seniors, rejoints depuis le lundi 9 novembre par les facteurs de La Poste qui accompagnent la Mairie pour assurer la livraison.

En effet, la Mairie de Toulouse a sollicité La Poste pour mettre de nouveau en place un dispositif qui, du 3 avril au 28 août dernier, avait déjà permis la livraison de plus de 12.800 repas aux seniors toulousains. Dès le lundi 9 novembre, s’ajoutent aux 225 repas actuels, 80 repas supplémentaires, puis 160 de plus la semaine prochaine et jusqu’à 200 supplémentaires à partir du 30 novembre pour atteindre un total de 425 repas quotidiens. La durée de cette prestation sera adaptée à l’évolution de la crise actuelle.

Les seniors inscrits dans les restaurants seniors souhaitant un repas à domicile sont invités à se faire connaître auprès d’Allô Seniors au 0 800 042 444. Plus d’informations sur le site de la mairie.