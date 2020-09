Occitanie. lÉS finance La Chouette Coop, supermarché coopératif

La Chouette Coop, supermarché coopératif et participatif situé rue René Leduc à Toulouse, vient de bénéficier d’un financement de 10.000 euros du IÉS (Initiatives pour une économie solidaire). Le fonctionnement et la gestion du magasin sont assurés par et pour ses membres. Un salarié assure la coordination de l’ensemble.

Créé sous la forme associative, La Chouette Coop s’est développée en coopérative en 2017 pour assurer la gestion et le développement du magasin. Son but est l’accès à des produits de qualité à prix abordable, prioritairement issus de l’agriculture durable et de circuits courts.

Soixante-sept entreprises sont actuellement financées et accompagnées par IÉS, société coopérative d’épargne citoyenne qui existe depuis plus de vingt ans en Occitanie. 142 entreprises ont été financées depuis sa création.