Caisse d’Épargne. « Il y a des choses que l’on ne fera plus, même si elles rapportent de l’argent »

Pierre Carli, pourquoi souhaitez-vous communiquer sur la politique RSE de la Caisse d’Épargne ?

La RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR) est un sujet tendance, on le sait. Et beaucoup d’entreprises privilégient le « faire-savoir » au détriment du « savoir-faire » à ce sujet. Chez nous, la RSE fait partie de l’ADN de l’entreprise, notre politique en la matière fait de nous le premier financeur de l’économie sociale et solidaire, alors nous avons décidé de le faire un peu savoir. Je suis convaincu que plus qu’une tendance, la RSE est un outil indispensable pour l’évolution du monde et doit transpirer à travers de tous nos actes professionnels. Demain, les jeunes ne voudront pas travailler dans les entreprises qui n’auront pas pris leurs responsabilité sur le plan sociétal et environnemental.

Quel est votre regard sur les banques éthiques comme la Nef* ?

Développer une banque éthique, c’est bien, mais si on a 1500 clients, l’impact est relativement limité. On ne peut pas espérer que le monde bancaire aille vers la RSE uniquement grâce à l’émergence de banques « éthiques ». Je ne condamne pas l’initiative, car plus il y a de citoyens et d’entreprises qui s’engagent dans cette démarche, mieux c’est. Mais un acteur important comme la Caisse d’Épargne, qui dit que chacune de ses décisions sera prise en fonction de critères RSE, a un effet de levier beaucoup plus important. Par ailleurs, à l’instar de la Nef, nous proposons aussi des produits d’investissement socialement responsables, depuis longtemps.

La Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées revendique être partenaire de la start-up toulousaine Ilek, qui fournit de l’énergie renouvelable. À coté de cela, avez-vous arrêté de financer les énergies fossiles ?

Non, pas encore. Mais Natixis, filiale de la Caisse d’Épargne présente dans le monde entier, ne finance plus de centrales thermiques. Et il y a d’autre domaines d’action. Par exemple, nous avons décidé de ne plus financer d’entreprises dans le domaine du tabac. De plus en plus, les groupes bancaires prendront des décisions de cet ordre-là, et étudieront la démarche écologique et environnementale des entreprises avant d’y investir. Il y a des choses que l’on ne fera plus, même si elles rapportent de l’argent.

Sophie Arutunian

*La Nef, dont le siège social se trouve à Vaulx-en-Velin, se présente comme une coopérative de finances solidaires. Elle finance uniquement des projets écologiques et d’économie sociale et solidaire.

Sur la photo : Pierre Carli, président du directoire de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées. Crédits : Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées - DR