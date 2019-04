Le 10 avril au Village by CA situé sur les allées Jules-Guesde à Toulouse, une centaine de personnes participeront aux rencontres The Good Company organisées par le groupe Ethics et qui fait la promotion des modes de fonctionnement plus coopératifs au sein des entreprises.

La manifestation démarrera à 17 h par une introduction sur la concertation et l’intelligence collective, puis à 17h30 des ateliers participatifs permettront aux participants d’appréhender la méthode Good Company. Enfin à 19h30, Alexandre Guerrero, ténor lyrique, donnera un récital afin selon les organisateurs « mobiliser l’intelligence émotionnelle ».

Le 10 avril 2019 à partir de 17 h allées Jules Guesde à Toulouse. Inscriptions : contact@ethics-group.com