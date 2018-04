Dans le Gers, Abrisud passe sous le contrôle du fonds ActoMezz

Premier fabricant européen de couvertures de piscine, Abrisud est désormais contrôlé à hauteur de 50,1% par ActoMezz. Le fonds d’investissement d’Edmond de Rothschild, qui accompagne le groupe gersois depuis sept ans, cible en priorité les PME dont la valorisation est comprise entre 20 et 150 millions d’euros, leaders dans un secteur de niche.

C’est le cas d’Abrisud, basé à l’Isle-Jourdain, qui depuis sa création en 1996, s’est doté de seize agences en Europe, cinq usines dont une à Barcelone en France, pour un chiffre d’affaires de 61,3 millions d’euros en 2017 et 350 salariés. Le fabricant, qui produit quelque 5000 abris par an, réalise 12 à 15% de son activité à l’international, essentiellement en Europe de l’Ouest. A l’issue de la dernière augmentation de capital, opérée fin janvier, ActoMezz a donc pris la place d’Activa Capital qui avait organisé en mars 2011 la reprise en LBO d’Abrisud et reste le deuxième actionnaire de référence.

« Garder notre avance »

« Nous avions besoin de nouveaux moyens pour assurer notre développement. Activa Capital n’a pas souhaité réinvestir contrairement à ActoMezz. Ces dernières années, Abrisud a financé plusieurs opérations de croissance externe en rachetant notamment des sociétés spécialisées dans les volets et abris en bois. Nous avons inventé les premiers abris plats puis motorisés, nous devons conserver notre avance en sortant de nouveaux modèles et en adaptant notre outil industriel si nécessaire. Plusieurs projets sont à l’étude » explique Jean-Pierre Charpentier. A la tête d’Abrisud entre 2005 et 2011, l’ancien dirigeant de France Loisirs s’est vu confier à 71 ans la conduite du groupe le temps de lui trouver un successeur de référence.

Après plusieurs mois de flottement en 2017 durant lesquels deux managers de transition se sont succédé à la direction du fabricant, ses actionnaires veulent retrouver un pilote pour « accélérer sa stratégie d’innovation et conforter sa place de leader ». « Abrisud est rentable et n’a jamais perdu d’argent. C’est une société en inox. De la captation des clients grâce à un call-center internalisé à la pose de nos produits en avance sur le marché, le modèle économique ne rouille pas », ajoute Jean-Pierre Charpentier.

Les nouveaux projets du fabricant pourraient rendre nécessaire la construction d’un nouveau site ou l’acquisition d’une nouvelle cellule robotisée. En parallèle, Abrisud a entamé une réflexion sur l’intégration au sein du groupe des deux unités de Beauvais et Caux, près de Montpellier, acquises au début des années 2010 dans le cadre d’opérations de croissance externe.

Johanna Decorse

Sur la photo : Le siège d’Abrisud, à l’Isle-Jourdain, dans le Gers. Crédits : DR