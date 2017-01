Hyperloop : un incroyable projet de centre de recherche arrive à Toulouse

Voyager dans un module circulant sur un coussin d’air dans un tube et à une vitesse de 1200 km/h permettant par exemple de rallier Toulouse à Montpellier en 24 minutes ? Si aujourd’hui ce scénario est de la pure fiction, il pourrait bientôt devenir réalité. C’est en tous les cas ce que souhaitent Dick Ahlborn et Bibop Gresta, les deux dirigeants de l’entreprise Hyperloop Transportation Technologies, qui a vu le jour en Californie en 2013.

Ils ont signé, ce mardi 24 janvier, avec l’État, la Métropole et la Région une convention signifiant leur installation sur le site de Francazal. L’ancienne base militaire va donc accueillir un centre de recherche et d’innovation européen sur le transport de demain. « Nous avons choisi Toulouse car avec l’aéronautique et le spatial, il y a un concentré de technologies et de matière grise important », ont justifié Dick Ahlborn et Bibop Gresta. En balance avec Bratislava (République Tchèque), la Ville rose a remporté la mise grâce à son important tissu industriel.

Construire un prototype

Concrètement dans les mois à venir, une cinquantaine d’emplois autour de ce projet devrait être créée. Hyperloop Transportation Technologies prévoit d’investir 40 millions de dollars dans le programme, dont 80% dans les trois ans à venir. A moyen terme il est prévu de construire un prototype de l’Hyperloop. La Hyperloop Academy, une plate-forme mettant en relation universités et laboratoires de recherche, ainsi que le Hyperloop Lab, un incubateur de start-up travaillant sur des technologies connexes au projet Hyperloop, seront également créés sur les 3000 m² dévolus par l’État sur l’ancienne base aérienne. Une piste d’un kilomètre qui servira aux tests grandeur nature complète le dispositif. « Nous avons une approche à la « californienne », basé sur le travail collaboratif », ajoute Dick Ahlborn.

L’appui de la Région, de la Métropole et de l’État

Le principe est simple : les gens sont rémunérés en stock-options en fonction de leurs compétences et de leur investissement dans le projet. A Toulouse, le projet a été accueilli avec un très grand intérêt : la Région a prévu d’investir entre 1 et 5 millions d’euros via ses contrats d’appui, la Métropole financera l’aménagement du site de Francazal et l’État met à disposition les locaux.

Si aucun contact formel et officiel n’a été établi avec les industriels de la région, l’arrivée des Américains et de leur projet d’Hyperloop pourrait se concrétiser par des accords avec Airbus et d’autres industriels afin qu’ils amènent leur savoir-faire. Pour Jean-Luc Maté, vice-président de Continental à Toulouse et président du cluster Automotech qui regroupe les acteurs de la filière automobile en Occitanie, la problématique est simple.« Pour que ce projet high-tech voit le jour, il doit être industrialisable afin de proposer un ticket de transport à un prix abordable. Et ça, dans la région, on sait faire ! »

Philippe Font

Sur la photo : Une vue du site de Francazal quand les bâtiments d’Hyperloop Transportation Technologies seront opérationnels. Crédits : Agence François Leclercq