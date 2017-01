Concours Inn’Ovations : le palmarès 2017 dévoilé

A l’issue du salon Midinnov qui s’est tenu jeudi 26 janvier, le 36e concours régional des Inn’Ovations a récompensé les entreprises les plus innovantes installées en région Occitanie. Les lauréats reçoivent une dotation de 10.000 euros chacun via quatre catégories et six prix coup de coeur.

Citons ainsi : OpenAirlines (transition énergétique), Low power and secure IoT (transition numérique), UWinloc (réseau industriel), Ze Watt (sécurité, mobilité et cadre de vie), Stents 3D (santé), AnatomikModeling (chirurgie réparatrice), Appidys (éducation), Atelier Tuffery, (développement du territoire), « Mistral » le simulateur de houle (international), T-waves Technologies (services du futur), Lycée Louis Rascol et Innotronic (formation), Nanolike (services du futur) et enfin Mideltech (croissance et développement territorial).

Enfin, le grand prix, doté de 50.000 euros, a été attribué à NovaGray (traitement contre le cancer).