Nubbo : dix jeunes pousses intègrent l’incubateur régional d’Occitanie

Matinée studieuse dans les locaux de Nubbo ce mardi pour les dix start-up retenues par le comité de sélection, à la suite de l’appel à candidatures lancé en septembre dernier. Ces porteurs de projets se sont distingués parmi les quarante-quatre dossiers présentés et les trente sociétés qui ont bénéficié du programme de pré-incubation. À noter que quatre projets sont portés par des femmes dans cette promotion.

La première d’entre elles, Linda Nicolini, a effectué une grande partie de sa carrière dans l’industrie des dispositifs médicaux. C’est également dans ce secteur que s’inscrit Swallis Medical, une technologie permettant l’osculation cervicale à haute résolution à l’aide de l’intelligence artificielle. L’objectif de ce dispositif est de proposer un diagnostic plus rapide et plus efficace et une prise en charge des troubles de la déglutition. Alors que l’algorithme est en phase de développement et que la technologie attend la certification CE, ce nouvel outil devrait être commercialisé via les distributeurs de dispositifs médicaux.

Intelligence artificielle

Deux autres jeunes pousses utilisent l’intelligence artificielle pour leur projet. Picsell.ia est ainsi une plateforme web d’annotation d’images et de vidéos permettant de gagner un temps considérable sur ce processus, à savoir distinguer des personnes, des objets… Diplômés de l’Enseeiht, les deux porteurs de projets comptent finaliser leur preuve de concept en début d’année prochaine et peuvent d’appuyer sur les retours des premiers utilisateurs d’une version en ligne.

Une technologie qui pourrait intéresser à terme Careden, autre société à intégrer le programme d’incubation. Cette application a pour objectif de faciliter la mise en relation entre particuliers et carrossiers en proposant une estimation budgétaire et temporaire pour une intervention sur des petits dommages, et ce à partir d’une simple photo.

Deux start-up au service du commerce

Né d’un projet personnel, la plateforme web Oalley s’adresse aujourd’hui aux franchiseurs afin de faciliter leurs études d’implantation en utilisant les données de l’Insee, du ministère du Travail ainsi que des cartographies. Avec un abonnement mensuel, les professionnels peuvent ainsi évaluer le potentiel d’un local. Alors qu’elle compte déjà trente-cinq clients, l’entreprise souhaite préciser son offre.

De son côté, Front-Commerce vise à accroître les ventes via mobiles en proposant une technologie non intrusive qui s’adapte aux systèmes d’exploitation existants. Selon les porteurs de projet, cette application assure un meilleur référencement, une ergonomie libre et une meilleure performance pour 5 à 20 % d’augmentation de chiffre d’affaires.

Dans le domaine de la métrologie, Meascurv, portée par Toulouse Tech Transfer, se présente comme une technologie de pointe permettant la mesure de la courbure d’une surface avec une grande précision à l’aide de la lumière blanche. Une innovation du Laas-CNRS qui pourrait intéresser de nombreuses industries afin de réduire les problèmes de non-conformité et les coûts de contrôle qualité alors que ces mesures nécessitent aujourd’hui beaucoup de manipulations et ne sont pas toujours très précises. Enfin, Dron’Aero a développé un système de pulvérisation à partir de drones pour les viticulteurs. Alors que l’épandage aérien est interdit en France depuis 2014, cette solution est autorisée depuis octobre 2019 car elle permet d’être beaucoup plus près du végétal et évite les risques de dispersion.

Limatech et Swish Live en accélération

Spécialiste des batteries lithium pour l’aéronautique, Limatech va de son côté intégrer le programme d’accélération afin de bénéficier d’accompagnement sur l’aspect juridique des contrats et un appui stratégique. L’entreprise a notamment choisi de retarder la mise sur le marché de ses produits pour sortir l’ensemble de sa gamme mi-2021.

Une deuxième entreprise rejoint également ce programme. L’application Swish Live propose du stream live de matchs pour les clubs de sports en incrustant le nom des équipes, la couleur des maillots, le score et le chrono.

Paul Périé

Sur la photo : Les lauréats de la nouvelle promotion de Nubbo - Crédits : Nubbo