​Spatial. Lanceur d’Étoiles, la nouvelle vitrine qui veut propulser les jeunes pousses

Ils sont onze partenaires à s’être associés pour lancer, il y a six mois, un nouveau dispositif dans le paysage des start-up. Parmi eux, des établissements universitaires, des incubateurs, Aerospace Valley ou encore le Cnes. « Toulouse dispose d’un écosystème unique, un terreau particulier », vante Olivier Lesbre, le directeur général de l’Isae-Supaero. « Mais, une start-up de l’aéronautique, du spatial ou de la défense ne se gère pas comme une start-up du e-commerce, en termes de sécurité notamment. Et notre volonté, avec ce dispositif, est de coordonner ce qui existe déjà. »

Lanceur d’Étoiles, doté pour l’heure d’un budget 20.000 euros, est pensé comme un « hub » selon Patrick Cazeneuve, le président de Toulouse Tech Transfer, comme un guichet unique et gratuit qui doit permettre d’agréger les dynamiques développées au niveau de l’écosystème toulousain afin d’aider et orienter les porteurs de projets innovants de ces secteurs à propulser leur innovation. « Nous sommes ouverts à tous les projets, quel que soit leur stade de développement », ajoute Patrick Cazeneuve. ​​Chaque partenaire du consortium peut ainsi intervenir en lien avec ses domaines de compétences.

Sept start-up ont intégré le dispositif

En septembre, sept start-up ont intégré le dispositif, pour une durée de six à douze mois, dont Elda Technology, qui développe une plateforme de traitement des données nivologiques en s’appuyant sur des données satellitaires et des drones. Ses fondateurs y voient plusieurs avantages. Ils ont bénéficié d’un suivi mensuel et ont été soumis à des tests de personnalité afin de définir les rôles de chacun. « On s’est réparti les tâches, ce qui nous permet d’avancer plus vite », explique Charlotte Brenac​, l’une des associées de 25 ans.

« Pour nous », raconte Cédric Lefort, le président de Tidav Aero, qui mis au point un nouveau concept de drone​ ​de type VTOL (à décollage et atterrissage vertical), ​​​« le dispositif vient en appui pour monter en industrialisation notre système ». Les premiers exemplaires de ce drone devraient être livrés dans le courant de l’année 2025.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’Isae Supaero fait partie des partenaires du dispositif Lanceur d’Étoiles . Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.