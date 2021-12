100 arbres plantés pour le centenaire de Toulouse Métropole Habitat

« Comme un arbre dans la ville », chantait Maxime Le Forestier. Toulouse Métropole Habitat (TMH), l’office public de l’habitat de la métropole toulousaine, reprend la chanson à son compte en inaugurant, mardi 7 décembre, un arbre qui fera partie de la centaine plantée cette semaine, pour célébrer son centenaire. Le choix de l’arbre s’est porté sur un charme. « Pour son nom déjà », sourit Bertrand Desgranges, cofondateur de la Milpa, la société de paysagistes chargée de ces plantations. « Le charme s’adapte aux autres arbres, il va pouvoir grimper rapidement au-dessus des autres pour offrir plus d’ombre. »

Ce dernier a été planté dans l’un des trente sites choisis pour accueillir la centaine de végétaux : la résidence Charles de Fitte, à Saint-Cyprien, l’une des plus anciennes du bailleur social, datant de 1928. Du haut de ses six mètres, il n’aura aucun problème à s’enraciner sur la terre fertile de la résidence. « C’est une question esthétique aussi », complète le jardinier. « Il dévoilera son feuillage d’or à l’automne. Et ses bourgeons seront prêts à fleurir dès les derniers frimas de l’hiver. »

Certains résidents de Charles de Fitte – tous locataires – habitent les lieux depuis plus de 50 ans. Pendant qu’ils discutent entre eux, Adeline et Cynthia s’appliquent à enterrer la souche à la bêche. Les deux jardinières travaillent pour la Milpa, société de jardinage qui collabore avec Toulouse Métropole Habitat depuis deux ans, notamment pour les espaces verts et les jardins partagés.

« Amener la nature en ville »

Bertrand Serp, président de Toulouse Métropole Habitat, explique que cette initiative s’inscrit « dans le symbole de la politique du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, de planter 100.000 arbres (durant son mandat) ». Avec ce geste, TMH espère inciter les initiatives particulières : « L’idée, c’est de pratiquer l’écologie pragmatique : lutter contre le réchauffement climatique en amenant la nature en ville. C’est dans cet esprit que se construit une forêt urbaine à Papus, sur un ancien terrain de la Métropole cédé à la municipalité. Cette forêt fait tampon entre le périphérique et la cité. »

Parmi les autres arbres, prunus, conifères, malus, frênes ont été sélectionnés pour leur faible demande en eau et en entretien. Ils servent tantôt de mur anti-bruits, tantôt à ombrager. Pour Toulouse Métropole Habitat, il s’agit surtout de végétaliser les 19.000 logements, qui représentent 30 % du parc social de l’agglomération. Dans la résidence de Saint-Cyprien, la commercialisation ne devrait plus tarder, deux ans après la rénovation d’immeubles quasi-centenaires « remastérisés avec les normes actuelles et isolés avec de la laine minérale », mentionne le directeur Luc Laventure.

Il précise que ces logements, destinés à la vente, se vendront moitié prix par rapport au marché privé. À noter qu’un logement vendu finance la construction de trois nouveaux. En 2020, cela concernait plus d’une centaine d’appartements.

Mathieu Michel

Sur la première photo : Bertrand Serp inaugure le charme de la résidence Charles de Fitte, mardi 7 décembre 2021, devant les locataires, à Toulouse. Crédit : Mathieu Michel.

Sur l’autre photo : Adeline (à gauche) et Cynthia (à droite) plantent l’arbre du centenaire. Crédit : Mathieu Michel - ToulÉco.