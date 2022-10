1Kubator trouve ses marques à Toulouse

Un incubateur d’un nouveau genre s’est installé à Toulouse en avril 2021. La particularité de son modèle ? Sa prise de participation dans les start-up qu’il héberge, à hauteur de 10 % du capital et à concurrence de 25.000 euros. Le bureau toulousain d’1Kubator est la dixième implantation nationale du réseau d’incubateurs créé en 2016 par le multi-entrepreneur lyonnais Alexandre Fourtoy.

À sa tête, Élodie Duru, directrice régionale Sud-Ouest d’1Kubator, en charge également du bureau de Bordeaux et nommée à Toulouse en août 2022. « En investissant dans les start-up, nous nous engageons aussi dans la réussite de leurs projets. Le programme d’accompagnement est de dix mois, au cours desquels les bureaux en centre-ville sont offerts et des ateliers hebdomadaires sur les aspects juridiques, comptables ou financiers, des mises en pratique individuelles ou des points avec nos start-up managers sont proposés », explique la directrice.

Plusieurs sélections annuelles de projets

Chaque année, quatre promotions de start-up sont sélectionnées sur dossiers et entretiens. Ainsi, à Toulouse, près de 138 projets ont été candidats depuis la création du bureau. « Nous en avons retenu vingt-neuf, que nous avons accueillis pour un mois, au cours duquel nous testons leur potentiel de marché. Nous analysons aussi leur concurrence, leur cahier des charges, etc. À l’issue de ce mois d’essai, nous avons retenu en incubation dix-huit start-up avec lesquelles nous nous sommes associés. Un chiffre comparable à celui de Bordeaux », détaille Élodie Duru.

À Toulouse, la prochaine sélection de projets aura lieu au début de 2023. Les start-up embrassent tous les domaines d’activité et les profils des start-uppers sont variés, d’étudiants à la sortie de leur école à des salariés en reconversion. « Nous sommes un incubateur généraliste mais l’accent est mis sur l’innovation sous toutes ses formes », complète la directrice. Au-delà des dix mois d’incubation, le porteur de projet revêt le statut d’alumni et reste accompagné sur sa demande, notamment pour ses levées de fonds.

Sortie du capital après cinq années

Car l’intérêt pour 1KUbator reste bel et bien le succès de la start-up, l’entreprise prévoyant de sortir du capital au bout de cinq à six années d’exercice. « Cette année est charnière pour 1Kubator, qui va commencer à opérer ses sorties des premières start-up incubées », indique Élodie Duru. Depuis 2016, l’entreprise s’est financée par levées de fonds successives, atteignant 14,7 millions d’euros. 1KUbator propose également d’agir en tant qu’opérateur de l’innovation dans les grands groupes. « Concrètement, un salarié du réseau est détaché sur place pour sourcer des start-up intéressantes dans notre catalogue de 2000 projets incubés dans toute la France. Il mettra alors en place un accélérateur in situ », explique Élodie Duru.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Élodie Duru, directrice régionale Sud-Ouest d’1Kubator, a exercé à la Satt Aquitaine comme responsable de la valorisation de l’innovation. Crédit Photo : Hélène Ressayres-ToulÉco.