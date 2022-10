Domy, une plateforme toulousaine à l’écoute des maux des jeunes

« Lorsque je travaillais comme pédopsychologue à l’hôpital, j’ai été confronté à la problématique de l’orientation des jeunes patients et de leurs parents. Aujourd’hui, on se retrouve devant des listes de psychologues en ligne sans savoir qui choisir. Il faut passer plusieurs coups de fil et parfois tester plusieurs professionnels avant de trouver le bon, ce qui peut être coûteux. L’objectif de Domy, c’est d’éviter ce surcoût. » Voilà comment la psychologue Mariane Cam présente la raison d’être de sa plateforme spécialisée en santé mentale des moins de 30 ans, née il y a un an à Toulouse afin de répondre « au mal-être étudiant », « au stress des jeunes actifs », « aux questionnements des parents », etc.

Domy a déjà séduit cent-dix psychologues à travers la France, dont une vingtaine à Toulouse. « Je n’ai pas eu à faire beaucoup de démarchages. Un seul message sur les réseaux m’a permis de recevoir six-cents réponses de psychologues intéressés », confie la jeune entrepreneure. Les professionnels de santé qui se sont finalement engagés avec la plateforme ont été soumis à un questionnaire fouillé, qui a permis de définir au mieux leur spécialité et leur approche. Ces données ont permis notamment de construire un chatbot permettant « aux utilisateurs de trouver la personne qui pourrait correspondre le plus à leurs attentes ». « Mais il est possible aussi de faire les démarches par téléphone, en joignant notre équipe », précise Mariane Cam.

Le soutien de deux incubateurs importants en Occitanie

L’initiative a été soutenue par plusieurs incubateurs : le Catalyseur de l’université Toulouse III - Paul Sabatier et par 1Kubator, où elle est encore actuellement incubée. Son ambition est d’atteindre « trois mille patients inscrits [1] et 24.000 mises en relation sur son site en 2023 ». Le modèle économique passe par un abonnement des psychologues pour apparaître sur la plateforme et par une commission sur les consultations effectuées. Domy met en avant les « tarifs plutôt accessibles » (de 30 euros pour une consultation par téléphone à 49 euros pour une consultation à domicile) sur sa plateforme.

La pédopsychologue n’hésite pas à soutenir des prises de position qui ne font pas consensus. Elle croit en « des modèles de thérapies courts qui permettent de faire disparaître les symptômes très rapidement » et, contrairement à de nombreux confrères, trouve que Mon psy, le dispositif lancé par le gouvernement pour rembourser des séances de psychologues, « va dans le bon sens » et se montre « optimiste » vis-à-vis de la volonté de l’État « de rembourser mieux encore à l’avenir ». En attendant, l’équipe de Domy s’agrandit et devrait compter six personnes à la fin de l’année dont un CTO [2] pour améliorer encore son offre techniquement.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Mariane Cam est entourée de Elisa Pondarre, assistante commerciale, et Ludsan Ngokaba, stagiaire chargé de la communication. Crédit : Domy.