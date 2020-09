La lutherie représente un secteur artisanal de choix en Occitanie avec ses spécialistes (violon, classique, etc.) et même son salon : rattaché aux Internationales de la guitare, le salon de la lutherie se déroulera les 12 et 13 septembre au sein de l’hôtel de Région. L’occasion de découvrir une cinquantaine d’exposants venus présenter et vendre leurs créations, mais aussi de découvrir les dernières innovations en la matière.

Ainsi, chaque année, la région Occitanie décerne en partenariat avec la manifestation une bourse de recherche et d’innovation. En 2019, elle avait été accordée à Nicolas Dewitte pour son ampli innovant. Cette année, le jury a récompensé le prototype de Jean-Yves Alquier, qui travaille au développement d’une gamme de guitares éco-responsables et en bambou. Un modèle à découvrir sur le salon.

Les Internationales de la Guitare, les samedi 12 et dimanche 13 septembre à l’hôtel de Région Occitanie à Toulouse. Entrée gratuite et visite dans le respect strict des mesures sanitaires en vigueur. Plus d’informations sur le site des organisateurs.