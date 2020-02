Délégation d’entreprises viticoles d’Occitanie à New-York

Jusqu’au 26 février, l’agence Ad’Occ organise une rencontre entre une soixantaine d’entreprises régionales viticoles et plus de quatre-vingt-dix importateurs américains et agents canadiens, à la Maison de la Région Occitanie à New York. « Cette initiative destinée en priorité aux producteurs de vins qui débutent sur le marché nord-américain a pour objectif d’offrir des débouchés aux producteurs qui peuvent rencontrer de manière privilégiée des décideurs d’achats de tailles variées », indique l’agence de développement économique de la région.

Cette mission de prospection États-Unis/Canada permet, en trois jours, aux producteurs régionaux de vins qui veulent faire leurs premiers pas sur ces marchés de présenter leurs vins aux acheteurs américains et canadiens motivés pour trouver de nouveaux référencements en région. Le premier jour, les primo-exportateurs régionaux sont formés aux marchés américain et canadien par des experts. S’ensuit deux journées de mini-salon et de dîners de networking avec les acheteurs.

Cette mission de prospection a lieu dans un contexte commercial international tendu entre l’Europe et les États-Unis qui ont maintenu à 25% les droits de douane sur les vins. Une décision pénalisante pour ce secteur d’activité, dont les États-Unis sont précisément le premier marché à l’exportation.