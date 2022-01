À Toulouse, Autantyk veut réinventer le monde de l’immobilier tertiaire

Après une première vie professionnelle de quasi vingt ans dans l’informatique, Patrick Thaunay a eu envie de construire un projet plus en phase avec ses valeurs. « Je ne crois pas en l’économie telle qu’elle est. Nous sommes dans une course à la croissance qui détruit la planète et ses hommes. La société de consommation enlève du sens à nos vies », affirme l’entrepreneur, avec une pointe de lyrisme dans la voix.

En 2015, il se lance donc dans le projet d’immeuble d’entreprises Autantyk. L’objectif est de regrouper des entreprises qui partagent des valeurs sociales et écologiques. Un terrain est trouvé à Toulouse, dans le quartier Montaudran, à deux pas de La Cité. Aujourd’hui, l’initiative est en bonne voie. Après les différentes phases d’études (étude de faisabilité, permis de construire, etc.), les travaux devraient débuter dans quelques mois et se terminer à la fin 2023. Le budget total du projet est de 18 millions d’euros.

« Entre trente et cinquante entreprises », devraient être accueillis dans un lieu « exemplaire au niveau environnemental » (façade en fibre de roche, isolation paille, récupération des eaux de pluie, indicateurs précis de consommation énergétique, géothermie et photovoltaïque, etc.). On retrouvera les équipements typiques dans ce genre de lieux (salles de réunions, de visio, cabines téléphoniques, etc.) « mais aussi des espaces de flex-office à l’abonnement (1 à 3 jours par semaine) pour les entreprise hébergées ».

« Plus de 500 personnes devraient occuper l’immeuble d’entreprises »

Un café-restaurant, une micro-crèche, des espaces séminaires, un espace événementiel « avec une vraie programmation culturelle », un lieu dédié au bien-être, etc. Autantyk promet de nombreux services pour faire du bien « au corps et à l’esprit » de ses occupants. Les sociétés qui y loueront des espaces, paieront « une prestation socle » qui leur assurera tous ses avantages.

Parmi les entreprises déjà impliquées, les bureaux d’études environnementale Inddigo et Ecozimut ou la société de logiciels libres Makina Corpus. Les promoteurs du projet sont les groupe Duval et Socotrap Immobilier et le cabinet d’architecte est Aca Architectes (qui aura ses futurs bureaux à Autantyk). L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) apporterait son soutien financier à l’initiative. « Plus de 500 personnes » devraient rapidement occuper l’immeuble d’entreprises d’un nouveau genre. Un concept qui fera peut-être des émules.

À Bordeaux, Marseille, Rennes et Lille, des entrepreneurs se seraient montrés intéressés pour dupliquer le projet. Le créateur d’Autantyk prévoit d’ailleurs la création « d’un fonds de dotation » pour que l’éventuel développement de son idée, à travers le territoire, ne lui permette pas de s’enrichir personnellement. Et de se montrer ainsi « en cohérence » avec les valeurs qu’il revendique.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Préfiguration du projet Autantyk (image de une) porté par l’entrepreneur Patrick Thaunay (deuxième image), qui a rassemblé déjà autour de lui plusieurs entrepreneurs pour son projet d’immeuble d’entreprises d’un nouveau genre (troisième image). Crédit : Autantyk.