À Toulouse, The Social Hub valide son modèle

Alors que l’opération de réaménagement de la place de l’Europe a été officiellement inaugurée il y a quelques semaines par la mairie de Toulouse, l’un des projets a déjà trouvé sa place au sein de ce nouveau campus. Huit mois après son ouverture, The Social Hub est en effet devenu un lieu de vie et de travail fréquenté dans le quartier de Compans-Caffarelli. Un succès qui repose sur un concept, né en 2006 [1] et qui a évolué depuis l’ouverture du premier site a ouvert à Rotterdam en 2012. « Il y avait une sorte demande pour des hébergements, notamment à destination des étudiants étrangers, Erasmus... Comme il y avait beaucoup de concurrence, il fallait proposer un autre concept, plus en phase avec les tendances de services partagés et des espaces de vie sociale », explique Frank Uffen, directeur général de la communauté et des partenariats pour le groupe néerlandais, présent désormais dans seize villes d’Europe [2]. « Aujourd’hui, on est davantage sur un concept hybride, où s’ajoutent notamment des espaces de coworking et des chambres d’hôtel. »

Une vision qui a poussé The Social Hub à s’installer à Toulouse, « une ville similaire, avec une forte population étudiante », après un premier espace français à Paris. « Dans la plupart des villes, l’industrie a été remplacée par l’industrie du savoir, avec de nombreuses start-up, des étudiants, des auto-entrepreneurs... L’idée de nos lieux est de faciliter les rencontres, la créations de réseau, les opportunités de travail », poursuit Frank Uffen. Dans la Ville rose, le groupe a investi 45 millions d’euros pour rénover et réaménager l’ancienne caserne militaire. L’architecture du lieu a ainsi été préservée, notamment la façade et l’entrée, avant qu’une extension permette d’ajouter des étages et un rooftop avec une piscine.

« Aider Toulouse à conserver ses talents »

Sur 11.000 m2, ce lieu dispose ainsi de 354 chambres, réparties selon les publics. Les 190 chambres étudiants, meublées, sont couplées à une large offre de services inclus (cuisine partagée, laverie, salle de sport, vélos partagées, etc.). « Sur le premier semestre, nous avions 90 % d’occupation », se réjouit Frank Uffen. À cela s’ajoutent 126 chambres d’hôtel et 37 destinées à des séjours prolongées, pour des chercheurs ou des universitaires par exemple. La fréquentation touristique est, selon le groupe, en hausse depuis le début du printemps.

The Social Hub Toulouse dispose par ailleurs, au rez-de-chaussée, d’un grand hall d’accueil, d’un café-restaurant privatisable et de plusieurs espaces de détente (cinéma, salle d’expo, etc.). « Le restaurant, qui propose un mélange de cuisine internationale et de spécialités locales, est déjà très populaire », assure le directeur général de la communauté et des partenariats. En plus du café, travailleurs indépendants et adeptes du télétravail peuvent s’installer dans un des divers espaces de coworking.

Animé par une équipe cosmopolite de quarante personnes, le lieu accueille aussi de nombreux événements afin de fédérer une communauté, à l’image des workshops chaque semaine avec Erasmus Student Network. Le 16 mai prochain, elle accueille par exemple une « Women coding night » en partenariat avec Le Wagon. Début juillet, mille personnes sont par ailleurs attendues pour une édition du Tubecon. « Nous voulons aider Toulouse à conserver ses talents en leur permettant de se créer un réseau international », précise Frank Uffen. Pour cela, rien de tel que d’attirer entreprises, écoles et start-up grâce à ses espaces privatisables - le flex peut par exemple accueillir quatre-vingts personnes - ses salles de réunion et ses micro-amphithéâtres. « Repenser ces modèles pour participer à la dynamique de la ville, c’est ce qui nous intéresse. »

Paul Périé

Sur les photos : les différents espaces du site de Toulouse, notamment le café-restaurant, la piscine et une des salles de séminaire. Crédit : The Social Hub - DR.