À Toulouse, des capteurs Ellona pour lutter contre les nuisances environnementales

Vitrine technologique de la ville, le quartier Montaudran va prochainement être équipé de nombreux capteurs développés par Ellona. L’entreprise toulousaine associe des capteurs miniaturisés à de l’intelligence artificielle pour détecter les sources de nuisances environnementales. Le dispositif, qui s’étendra jusqu’au centre-ville, pourra mesurer et cartographier la qualité de l’air et le bruit en temps réel, en extérieur et en intérieur, dans le but d’aider la collectivité à améliorer la vie des citoyens et les opérations urbaines.

En extérieur (de la rocade jusqu’à la halle aux grains), un réseau de capteurs Ellona sera déployé pour détecter les émissions de gaz, de particules, de bruit et d’odeurs. D’autres seront installés en intérieur (dans les bâtiments publics et salle de spectacle, notamment la médiathèque) pour repérer les émissions de composés organiques volatils, toxines et odeurs allergènes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de Toulouse Métropole « Vol de Nuit », rassemblant un bouquet de sociétés et d’innovation, qui vise à tester des aménagements numériques sur le territoire.