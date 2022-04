L’association L’École des droits humains et de la Terre organise une simulation d’Assemblée générale des Nations unies, du 4 au 6 mai prochains, à Toulouse. Ce jeu de rôle s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans et rassemblera au final soixante-cinq personnes : pour moitié des jeunes Français, et pour l’autre moitié des jeunes étrangers primo-arrivants à partir d’un niveau de langue française A2.

Cette “Simul’ONU” se déroulera à Toulouse, au sein de l’Espace des diversités et de la laïcité, 38 rue d’Aubuisson. Le sujet de la session est : « Comment faire du numérique un outil de développement durable ? » Les représentants des États seront tirés au sort. Ils vont préparer des discours, participer à des débats, planifier des stratégies pour lesquelles ils engageront des négociations avec alliés et adversaires. Pour en savoir plus, ou s’inscrire gratuitement, il faut écrire à simon.monnier@eddht.org.