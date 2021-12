Ce vendredi 17 décembre est organisé un grand marché de Noël ouvert au public au pavillon fleur et gastronomie du Grand Marché (Min) de Toulouse. Des activités sont prévues dans la matinée : petit-déjeuner et surprises de Noël (de 6 à 10 heures), dégustations et rencontres avec des producteurs et entreprises implantés sur place (de 6 à 10 heures).

Un concours de décorations de Noël a également été lancé par le Grand Marché auprès des entreprises qu’il accueille. Un jury passera pour découvrir et noter les décorations (de 7 heures à 8h30). La remise des prix du concours aura lieu à 9 heures.

Tancrède Guillard