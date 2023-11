Toulouse. À l’hôpital, les mètres carrés valent de l’or !

Confier à des opérateurs privés la gestion de services paramédicaux et de prestations hôtelières dans l’enceinte de l’hôpital public ; et ainsi trouver des ressources financières pour valoriser son patrimoine immobilier et développer l’offre de soins. C’est le choix stratégique fait par le CHU de Toulouse dès 2015.

À l’époque, à l’issue d’un vaste audit de patrimoine réalisé en interne, l’hôpital toulousain recense pas moins de 20 % de ses 780.000 mètres carrés de surfaces bâties disséminées entre Rangueil et Purpan, comme étant totalement vétustes et désaffectées. Identifiées donc pour être démolies ou transformées. Un projet titanesque qui aurait nécessité des millions d’investissement, mais impossible à supporter pour l’hôpital déjà lourdement endetté par de précédents investissements.

De juteuses concessions d’aménagement

Le CHU toulousain acte alors une série de démolitions et reconstructions pour un montant de travaux, estimé à ce moment-là, à 148 millions d’euros et adopte un plan de valorisation de ses actifs. Objectif ? Récupérer 45 millions d’euros de recettes liées à des loyers commerciaux. Décision est alors prise sous l’égide de Jacques Léglise (directeur général du CHU de Toulouse jusqu’au 30 octobre 2015 remplacé début 2016 par Jean-François Le Moign), de signer des contrats de concessions avec des opérateurs privés (promoteurs, constructeurs), pour leur permettre d’investir, de construire et d’exploiter des services sur le site de l’hôpital. Un montage financier inédit dans le monde hospitalier, qui garantit à l’établissement de santé de récupérer des liquidités, sous forme de droits d’entrée puis de loyers pendant cinquante ans et donc des ressources pour développer son offre de soins par ailleurs.

L’hôpital garde la main

Aujourd’hui, Jean-François Lefebvre, le nouveau directeur général du CHU, assume totalement le choix de ses prédécesseurs, n’hésitant pas à se revendiquer lui–même comme « un bâtisseur ». Quant au choix de la méthode convention de concession ? « C’est vrai que lorsque je suis arrivé cela m’a questionné, reconnaît-il, mais ce choix garantit au CHU de rester propriétaire de son foncier, ce à quoi la communauté hospitalière est très attachée. Cela permet aussi de réussir un projet de valorisation d’ampleur de nos fonciers, sans perdre la main. À Rangueil, par exemple, si j’avais simplement revendu la parcelle, j’aurais récupéré du cash, mais je n’aurais jamais eu les moyens de construire le nouvel hôpital Rangueil (qui prévoit le rapatriement de l’hôpital Larrey à Rangueil, NDLR). Grâce à cette manne financière, nous allons construire 30.000 à 40.000 mètres carrés entre 2026 et 2031. » Au printemps dernier, devant la presse, il annonçait d’ailleurs un investissement global de 500 millions d’euros acté d’ici 2030, pour réaliser l’extension de l’hôpital des enfants livrable en 2026 et ce regroupement Larrey-Rangueil.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le nouveau bâtiment des Urgences du campus de Purpan du CHU de Toulouse. Crédit : DR.