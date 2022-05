Les 11 et 12 juin prochains, les étudiants de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae-Supeaero) organisent la 15e édition du “Raid-Isae” à Saint-Bertrand-de-Comminges en Haute-Garonne. Par équipe de deux, les concurrents devront enchaîner différentes épreuves (VTT, trail, canoë et course d’orientation, etc.). Une marche caritative sera proposée pour les mineurs et celles et ceux qui préfèrent découvrir de manière plus paisible le village.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’école de la commune. Par le biais de plusieurs initiatives telles que la limitation des déchets et des émissions carbones, et le recours à des partenaires locaux, l’association vise l’obtention de la norme Iso 20121, qui récompense les événements intégrant le développement durable dans leur organisation. Inscriptions ouvertes en ligne.

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022, à Saint-Bertrand-de-Comminges, en Haute-Garonne.