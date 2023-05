Actia Group dévoile un bilan en progression pour le 1er trimestre 2023

L’activité du 1er trimestre 2023 d’Actia Group enregistre une progression de 20,8 %. Ce chiffre « témoigne du bon niveau de carnet de commandes du groupe » bien que la société soit soumise à des tensions sur les approvisionnements. Cependant, la progression des clients français du groupe, notamment dans le domaine du ferroviaire et de l’énergie, entraîne une baisse de la part internationale des activités. Ainsi, 63,6 % du chiffre d’affaires sont générés par les clients étrangers, contre 66,9 % au 1er trimestre 2022.

Le groupe Actia, ETI créée en 1986, est spécialisée dans la conception électronique notamment pour l’aéronautique et le ferroviaire. Pour 2023, elle envisage « une amélioration significative des approvisionnements d’ici la fin de l’année et de maintenir son objectif de croissance de plus de 15 % ».