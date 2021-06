Ad’Occ lance un appel à candidatures pour des projets autour du sport et de la culture

Jusqu’au 30 août 2021, l’agence Ad’Occ organise un appel à candidatures pour les créateurs d’entreprises spécialisées dans la sportech, les loisirs outdoor et industries culturelles et créatives. Pour rejoindre ce programme, les créateurs d’entreprises seront jugés sur cinq critères déterminants : le caractère innovant du projet, l’implantation du projet, le potentiel du projet, l’équipe s’en chargeant et le domaine d’activité.

Quinze projets seront sélectionnés pour participer au parcours de pré-incubation et rejoindront l’incubateur le 8 septembre. Les participants y suivront un programme qui les aidera à structurer leur projet entrepreneurial. Il inclura des matinales, des temps de rencontres et dix journées de formation traitant de l’étude de marché, des stratégies de communication marketing, de la caractérisation de l’innovation, du prévisionnel financier et des statuts juridiques, etc.

Une fois que les projets auront suffisamment gagné en maturité pour passer à l’étape de création, ils bénéficieront d’un accompagnement de douze mois. Ils seront aussi accompagnés pour une durée maximum de 36 mois après la création de l’entreprise. Deux réunions d’informations sont aussi prévues le 30 juin et le 20 août.

C.B