Aéronautique. Climat social agité aux Ateliers de la Haute-Garonne

La situation sociale se tend chez les sous-traitants aéronautiques. Chez Daher, déjà. Fin mai, alors que les négociations annuelles obligatoires (NAO) sont lancées, des salariés de l’équipementier de rang 1 du site de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) débrayent pour exiger une revalorisation salariale immédiate. Le 1er juin, le mouvement s’étend sur quelques unités comme à Tarbes (Hautes-Pyrénées), mais aussi à Toulouse. Le mouvement cesse une semaine plus tard après l’obtention de 1% d’augmentation générale et des mesures de pouvoir d’achat, notamment.

Mais à Flourens, à une dizaine de kilomètres de Toulouse, le feu couve. À leur tour, ce mardi 22 juin, les salariés des Ateliers de la Haute-Garonne (AHG), sous-traitant qui fabrique des rivets, se sont mis en grève. Une cinquantaine d’ouvriers, selon la CGT, s’est réunie dès 7 heures du matin devant les grilles de l’usine. Voté en assemblée générale, le mouvement de protestation a été reconduit ce mercredi 23 juin. Au coeur de ce climat tendu : « le ras le bol » des salariés.

« Avant le Covid-19, la situation n’était pas fameuse. Nous avons des petits salaires et aucune prime », raconte Gaétan Gracia, ouvrier et ancien délégué syndical CGT. « Et, pendant la pandémie, on nous a demandé des efforts : horaires modifiés, aucune reconnaissance, menace d’un APC (accord de performance collective). Une vingtaine de personne a quitté l’entreprise. Aujourd’hui, on se retrouve sur site, avec peu de bras alors que les cadences de production reprennent. »

Une prime fixe de 160 euros ou encore le paiement du 13e mois

Et puis, fin mai, les négociations annuelles obligatoires démarrent et déclenchent la mobilisation. Les protestataires réclament 5% d’augmentation de salaire avec un minimum de 100 euros net sur les bas salaires, une prime fixe de 160 euros ou encore le paiement du 13e mois. « Ce n’est pas la mer à boire », estime M. Gracia.

Même si les salariés ont voté la reprise du travail ce jeudi 24 juin, ils entendent maintenir la pression. Dans un courrier adressé à la direction, ils indiquent que si le 1er juillet, date de la dernière réunion autour des NAO, l’entreprise ne fait pas un geste, ils durciront le ton.

Contactée par ToulÉco, la direction n’a pas souhaité faire de commentaire.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Une cinquantaine de salariés rassemblés jeudi 23 juin devant l’usine AHG, à Flourens, pour demander une revalorisation salariale. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.