Aéronautique. Des pièces d’un A380 vendues aux enchères à Toulouse

Et si vous achetiez un morceau d’A380, ce mastodonte d’Airbus qui a arrêté la production de son gros-porteur en 2021 en raison de sa forte consommation en carburant, de son coût de maintenance et surtout de la chute du trafic aérien avec la pandémie ? Lampes, bar, escalier, rampe, trolleys, sièges et même la combinaison orange portée lors du premier vol du prototype par le pilote Claude Lelaie le 27 avril 2005... En tout, près de 500 éléments, en grande majorité issus de la cabine de cet appareil emblématique, seront proposés à la vente aux enchères qui se tiendra les 13, 14 et 15 octobre, à la fois en présentiel et à distance, sous le marteau de maître Marc Labarbe, commissaire-priseur installé à Toulouse.

La majorité de ces pièces proviennent de l’appareil MSN 13, entré en service en 2008 et exploité par la compagnie aérienne Emirates. L’aéronef a été ​ensuite ​démonté en 2021 par la société Tarmac Aerosave, filiale d’Airbus, installée près de Tarbes (Hautes-Pyrénées). « Cette vente aux enchères demeure un hommage rendu à cet appareil. C’est en effet ce programme qui a permis à Airbus de devenir ce qu’il est aujourd’hui », se félicite maître Marc Labarde.

Le bénéfice de cette vente sera majoritairement reversé à la fondation Airbus pour financer ses initiatives à caractère humanitaire. Une partie du montant sera aussi attribuée à l’association AIRitage œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique.

Ce n’est pas la première fois qu’Airbus démonte ses avions pour les vendre. En 2007 déjà, le constructeur, qui avait fait appel à ce même commissaire-priseur, avait déjà orchestré la première vente aux enchères des pièces du Concorde. Cet événement avait rapporté 3,2 millions d’euros.

Nouvel attrait pour A380

Cette vente aux enchères intervient au moment où le super-jumbo résiste et effectue un retour en grâce auprès des compagnies aériennes. Qatar Aiways remet progressivement en service ses sept exemplaires. ​Et la​ compagnie aérienne du Golfe n’est pas la seule à réintégrer l’A380 dans sa flotte d’avions. Sa voisine Emirates en fait voler soixante-quatorze, sur les cent-dix-neuf appareils qu’elle possède actuellement.

Si l’A380 profite d’un soudain attrait, pas sûr que cela dure. Airbus ne compte pas concevoir un A380neo comme en rêve Emirates. Le nouveau roi du ciel est désormais l’A321XLR, un avion monocouloir qui réussit à concilier ​p​erformances d’un long-courrier et coûts d’un moyen-courrier.

​Audrey Sommazi

Sur la photo : L’A380 dans les usines toulousaines d’Airbus. // L’appareil dans le ciel toulousain. Crédits : Rémy Gabalda-ToulÉco.​