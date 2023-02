Aéronautique. Liebherr-Aerospace prend le virage de la décarbonation

« Ce n’est pas un mot, mais une réalité : on prend le virage de la décarbonation. On veut être crédible sur le sujet et nous sommes convaincus que nous pouvons prendre notre part », explique Nathalie Duquesne, nommée directrice générale, il y a un an à peine, de Liebherr-Aerospace.

Cette filiale de la division aéronautique et ferroviaire du groupe Liebherr, spécialisée dans le développement et la maintenance de systèmes de traitement de l’air pour l’aéronautique, a investi 3 millions d’euros dans un banc hydrogène installé dans son centre d’essais à Toulouse.

Avec ce nouvel équipement, qui a bénéficié de l’aide financière de la Région Occitanie et le soutien de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), le sous-traitant s’emploie à démontrer la capacité à générer de la puissance électrique, en utilisant des piles à combustible, pour alimenter les systèmes non propulsifs électriques majeurs d’un avion de type monocouloir de nouvelle génération. « Nous voulons montrer que le carburant est réservé aux moteurs », ajoute la directrice générale.

En phase de test pour l’instant, cet équipement sera connecté dans quelques mois au banc Geti (Gestion dynamique de l’énergie électrique et thermique), chargé de développer des technologies électriques et thermiques pour les architectures de puissance des nouvelles générations d’avions.

Nouveau bâtiment de 12.000 m² à Campsas

En parallèle, le sous-traitant doit faire face à la hausse des cadences de production de ses clients, en particulier pour la famille A320 d’Airbus. Si, en 2022, 150 personnes ont été embauchées, l’effectif n’est toujours pas suffisant pour compléter l’équipe de 1500 personnes réparties sur le site d’assemblage, à Toulouse, et sur le site spécialisé dans l’usinage, à Campsas, dans le Tarn-et-Garonne. Au point que cette année, le groupe prévoit de recruter 130 nouveaux profils, dont 50 postes dans les métiers du développement, du bureau d’études – ingénierie.

Quelque 80 postes vont étoffer les métiers de la production (opérateurs sur machine à commande numérique, chaudronniers-soudeurs), du montage réparation et des fonctions support (ressources humaines, logistique...).

Et dans le cadre du développement de ses moyens industriels, toujours pour accompagner ses donneurs d’ordres, Liebherr-Aerospace prévoit de doubler la surface de l’usine de Campsas avec la construction d’un nouveau bâtiment de 12. 000 m². Le premier coup de pelle est attendu en août pour une mise en service en 2025.

Audrey Sommazi

Photo d’archive dans l’entreprise Liebherr à Toulouse Photo Rémy Gabalda Crédits ToulEco