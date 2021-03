Aéronautique. Malgré la crise, le groupe Dorise choisit de s’implanter en Occitanie

La crise du transport aérien bouleverse le secteur aéronautique encore en pleine croissance il y a à peine un an, laissant depuis sur le carreau des milliers d’emplois dans la région Occitanie. Le groupe Dorise, fondé en 1923 par la famille du même nom au Mans, n’est pas passé entre les mailles du filet. Quasi centenaire, le spécialiste du négoce technique, la coupe, la métrologie et l’équipement de machines, a subi une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 20% en 2020 (26 millions d’euros en 2019).

Pour autant, le groupe que dirige Philippe Dorise, le petit-fils du fondateur, ne modifie en rien sa stratégie de développement par la croissance externe lancée en 2015. À cette date, la société s’est séparée de l’activité maintenance pour se concentrer sur l’usinage de pièces à haute valeur ajoutée et reprend quatre sociétés - Acemtec, Iltec, Langlet et Mecacoupe - toutes spécialisées dans la fourniture de coupe pour l’industrie et la métrologie. En 2019, le marché des aéronefs pèse entre 35 et 40% du chiffre d’affaires, suivi du médical (10%) et de la défense (10%).

Adhérent du Gifas

Avec ses quatre filiales, le groupe quadrille la France. Mais il lui manquait une implantation dans le Sud-Ouest. Après plusieurs tentatives infructueuses, Dorise parvient à ses fins en novembre dernier et rachète DMI (Docks Matériel Industriel). Ce sous-traitant de rang 3, installé avenue des États-Unis, à Toulouse, emploie 12 personnes et compte 300 clients dans l’aéronautique. « On se doit d’être là, là où ça se passe », explique simplement le patron Philippe Dorise.

En janvier, Dorise annonce son entrée parmi les mastodontes du secteur en adhérant au Groupement industriel français pour l’aéronautique et le spatial (Gifas). Et, il y a quelques semaines, il est entré en « discussions exclusives » avec un autre sous-traitant aéronautique, cette fois-ci installé près de Nantes Saint-Nazaire, autre point névralgique au plus près du constructeur Airbus. « Nous voulons proposer à l’aéronautique une réponse globale », conclut Philippe Dorise.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’activité de DMI, à Toulouse, un acteur historique du négoce technique en outils coupants depuis 70 ans. Crédits : Dorise.