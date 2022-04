Le pôle Aerospace Valley et le fabricant de matériel électronique ACSIEL Alliance Electronique organisent, le 12 avril prochain, la deuxième partie d’un webinaire sur les directives européennes en matière environnementale dans le secteur.

L’électronique, de plus en plus présente dans l’ensemble des produits et systèmes industriels, doit en effet répondre à des réglementations de plus en plus nombreuses. Celles-ci ont pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques dangereuses ou polluantes. La première partie avait eu lieu le 29 mars.

Inscriptions en ligne.

L’électronique face aux défis environnementaux : L’écoconception vs. les directives européennes, le mardi 12 avril 2022, de 10h30 à midi.