Le pôle de compétitivité Aerospace Valley organise, le 29 mars prochain, un webinaire intitulé « L’électronique face aux défis environnementaux : L’écoconception vs. les directives européennes ».

L’électronique, de plus en plus présente dans l’ensemble des produits et systèmes industriels, doit répondre à des réglementations européennes de plus en plus nombreuses. Celles-ci ont pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques dangereuses ou polluantes. À l’occasion de ces échanges, des entreprises comme Airbus, Dassault STMicroelectronics feront des retours d’expérience.

