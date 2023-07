La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse Haute-Garonne, en collaboration notamment avec Toulouse Métropole, la Ville de Toulouse, l’Agence d’Attractivité et la Direction générale des douanes, organise le 28 août un événement pour préparer les commerçants à « bénéficier d’un maximum de retombées commerciale de la Coupe du monde de rugby ».

Pour rappel, Toulouse accueillera cinq matchs de cette compétition, du 10 septembre au 8 octobre. Plus de 50.000 supporters et touristes sont attendus dans la Ville rose. Au programme notamment de cette demi-journée : partage de connaissances sur les marchés japonais, océaniens , britanniques, sud-américains (les zones d’où viennent les supporters attendus), visualisation des zones festives prévues, description du programme d’animation à Toulouse, présentation des supports de communication dédiés au personnel d’accueil, etc.

Inscriptions gratuites ouvertes en ligne.

Le lundi 28 août 2023, de 9 heures à 12h30, Salle du Sénéchal de la CCI de Toulouse, 17 rue Charles de Rémusat à Toulouse.