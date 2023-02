Agriculture. Futura Gaïa lève 11 millions d’euros pour industrialiser sa ferme

Cultiver des végétaux sans pesticide, à l’abri des nuisibles et des intempéries. C’est la promesse de Geofarm, solution d’agriculture verticale automatisée sous la forme de fermes clé en main de Futura Gaïa, basée à Rodilhan, dans le Gard. La start-up, qui emploie vingt-deux salariés, vient de lever 11 millions d’euros auprès de Sofilaro, Occipac, Région Sud Investissement, UI Investissement, l’investisseur Alain-François Raymond, Elpis et Caap Création, Colam Impact, InvESS’t Paca, la Banque des territoires, Abeille Impact Investing France, et des particuliers via Sowefund, plateforme de financement participatif.

Objectif : passer de la phase prototype à la phase d’industrialisation et renforcer ses capacités R&D agronomique et technologique. La solution industrielle s’adresse aux agriculteurs, les coopératives agricoles ainsi que les laboratoires pharmaceutiques et cosmétologiques, à la recherche d’ingrédients naturels. « Les laboratoires se tournent de plus en plus vers les ingrédients naturels pour garder la présence de sous-molécules, garantes de l’efficacité du principal actif des ingrédients », analyse Pascal Thomas, président-fondateur de Futura Gaïa, qui vise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros en 2023, et 5 millions à l’horizon 2025.

Une future ferme de 5000 m2 et douze univers climatiques

Pour proposer une solution clé en main, Futura Gaïa dispose d’un ensemble de technologies matérielles et logicielles, associées à la recherche agronomique. « Des logiciels que nous développons permettent la prise d’images automatiques, le calcul de l’irrigation, le suivi des températures », énumère Pascal Thomas. Ce process automatisé est un avantage pour les clients puisqu’il n’impose pas une présence continue sur la ferme. Une licence sera ainsi cédée pour la maintenance des systèmes et le support agronomique.

Geofarm fait partie des dix-huit lauréats de l’appel à projets « Première Usine » du ministère de l’Économie, inscrit dans le cadre du Plan start-up industrielle et deeptech. Une ferme pilote de 1800 m2 sur 7 mètres de haut, située à Tarascon (Bouches-du-Rhône), propose cinquante systèmes de culture (herbes aromatiques, mini-poivrons, fraises, salades et tomates cerises). Des salles de 150 m2 à température et à taux d’humidité spécifiques proposent deux univers climatiques différents. « La prochaine installation, qui devrait être implantée en Paca ou en Occitanie, déploiera 5000 m2 et douze univers climatiques, pour un investissement d’environ 10 millions d’euros », annonce Pascal Thomas. La start-up gardoise prévoit la création d’une dizaine de fermes à l’horizon 2030, et dix embauches cette année.

Sarah Nugoyen Cao Khuong

Sur la photo : La fermes verticale pilote Geofarm propose 50 systèmes de culture. Crédit : DR.