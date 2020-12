Agriculture urbaine : Toulouse Métropole lauréate d’un appel à projets

Le projet « L’agriculture urbaine, levier de résilience alimentaire et professionnelle pour les quartiers toulousains », porté par Toulouse Métropole, est lauréat de l’appel à projets gouvernemental Quartiers fertiles. Une annonce faite lundi 7 décembre par Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’alimentation, Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, et Olivier Klein, président de l’Anru (Agence nationale de la rénovation urbaine).

Toulouse Métropole a décidé de présenter un projet, associant plus d’une dizaine de partenaires, sur les quartiers des Trois Cocus, Reynerie et Bellefontaine. Il s’articule autour des axes suivants :

- Déploiement à la Reynerie de l’expérience réussie de friche maraichère aux Trois Cocus

- Développement du lien entre les habitants et la ferme Bordebio, mise en place de carrés maraîchers et petit élevage aux Trois Cocus.

- Organisation de l’approvisionnement en produits de qualité accessibles à tous, au travers de groupements d’achat ou du financement solidaire de produits bio locaux pour les plus fragiles.

- Faire découvrir les métiers de l’alimentation durable : des parcours de formation ou d’insertion seront proposés en lien avec les projets agricoles métropolitains et des lieux dédiés à la logistique et transformation alimentaire.

-Renforcer la coopération avec les fermes métropolitaines : approvisionnement en produits, stands dans les fêtes des quartiers, visites, chantiers d’insertion, opportunités de formation voire d’emploi.

Toulouse Métropole bénéficiera d’un financement de 564.000 euros de la part de l’Anru, sur 2021 et 2022.